Valitsus otsustas investeerida Kirde-Eesti taastuvenergia arengusse

Kuna kõrged tuulikud häirivad riigikaitseks kasutatavate seadmete toimimist, on neile Kirde-Eestis kehtestatud kõrguspiirangud. Valitsuskabineti liikmed võtsid aga vastu otsuse, et riigikaitse ja kliimaeesmärkide saavutamine ei tohi üksteist takistada, vaid on vajalik teha lisainvesteeringuid mõlema eesmärgi täitmise tagamiseks.