Talv saabub oodatult

Rakvere abilinnapea Rainer Miltop kõneles konkreetseid summasid mainimata, et tänavu talveks on Rakvere linnal lumetõrjeks võrreldes mullusega raha ette nähtud rohkem, sest tänavate maht on järjest kasvanud. “Viimasel neljal-viiel aastal on hooldust vajavaid kõnni- ja kergliiklusteid kogu aeg lisandunud,” selgitas abilinnapea ja lisas, et talihoolduseks eraldatavad summad on enam-vähem maksimumini viidud.