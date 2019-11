Pärast päevi kestnud sadu kõndisin taas metsa­põrandat katval samblavaibal, ilma et see pidevalt kummiku all lirtsuks. Lootsin, et kehvade ilmade järel on kodumetsa oravad pisut aktiivsemad, ja seadsin end ühele vanale, samuti samblarüüs kännule ootama, näpp ootusärevalt päästikut silitamas. Nägin oravaid, kes kuuseokste varjus äraootavalt minu lahkumist soovisid, ja pisikesi vilkaid tuhnijaid, kes kuusehakatiste varjus toimetasid.