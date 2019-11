Pühadeks kerkivad Rakverre võlumets ja valgustunnel

Tellijale

Hubasust ja avastamislusti võiks Rakvere linna jõuluidee autorite meelest tunda küll igaüks, kes siia jõulurõõmu otsima tuleb. Seekord ei püüta inimesi kütkestada ainult jõululinnakuga Keskväljakul, vaid ka kaunistuste ja atraktsioonidega üle kogu linna. Nii üritatakse rahvast liikuma suunata, et nautida ilu ja valgust mitmel pool.

Rakvere linnapea Triin Varek ütles, et Keskväljakul tekkiv vau-efekt on küll tähtis, kuid tarvis on luua pühademeeleolu üle linna.