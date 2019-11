Tellijale

Mariliis, teise klassi tüdruk, on võtnud koha sisse tööõpetusklassis. Tal on aega tegeleda sellega, mida armastab. Ta joonistab paberile hundi, värvidega tagasi hoidmata, ja võsavillemi karvkate saab ägedalt kirev.

“Tegelikult mulle meeldivad väga flamingod. Nad on nii ilusad, roosad,” jutustab tüdruk. See roosat värvi kummaline eksootiline ühe jala peal seisev lind paelub niimoodi, et ka teda jõuab ta vahetunnis veel maalida. See on üks võimalus, kuidas pikka vahetundi Vasta koolis pidada.