Vanglaskäik pakkus õpilastele mõtteainet

Idee õpilased vanglasse viia tekkis Sõmeru kooli inglise keele õpetajal Kadri Markil pärast seda, kui ta avastas, et sellist külastust pakutakse seoses “Tagasi kooli” programmiga. “Kuna meil oli inglise keele tunnis just parasjagu teemaks kuritegevus, tundus see suurepärane võimalus siduda tunnis õpitud materjal päris eluga,” rääkis Mark. Kogu õppekäigu vältel kasutati vaid inglise keelt.

Õpetaja sõnul õnnestus neil kahetunnise ekskursiooni käigus näha vanglaelu eri tahke ning kogeda veidi ka närvikõdi. Õpilased said istuda kongis, jalutada läbi vanglaüksuste ja kuulda, miks ja millised inimesed vanglasse satuvad. Nad said tutvuda vangide igapäevaeluga ja suhelda vangivalvuritega.

Selgus, et vangla enam kui 900 kinnipeetavast vaid umbes 40 on naised ja et üha enam naisi sooviks tööle asuda vangivalvurina, kuid kõigile ei jätku töökohta.

Marki sõnul üllatas õpilasi näiteks see, et kinnipeetavad saavad sporti, kunsti ja muusikat harrastada. Võimalused selleks on piiratud, kuid siiski olemas. Üllatas seegi, et avavanglaüksuses saavad kinnipeetavad eeskujuliku käitumise korral veeta mitu tundi päevas valvatud eluruumides, kus neil on väike kööginurk ja võimalused aega veeta.

Enim hämmastas õpilasi õpetaja Marki sõnul aga asjaolu, et kinnipeetavad saavad vanglas tööd teha, raha teenida ja endale nii suupärasemat toitu või muid hüvesid lubada. “Täiesti uskumatu tundus neile, et vangidel on võimalus oma raha eest isegi telekas osta,” lisas õpetaja. “Püüdsime neile selgitada tänapäevase vangla ideed, et kui kinnipeetavad kord vabanevad, siis on ju hea, kui nende südames pole viha ega kättemaksuiha, vaid motivatsioon, ja neil on mingidki oskused elus ilma kuritegudeta hakkama saada.”

Õpilased tõdesid, et kuigi vanglaelu polegi nii karm, kui nad arvasid, ise nad sinna sattuda ei tahaks.

Marki sõnul on see väga tänuväärne, kui koolid leiavad võimalusi korraldada õppekäike, sest need annavad õpinguile suurt lisaväärtust ning võimaldavad õpitut siduda eluga.