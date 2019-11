Politsei otsib Karepal toimunud liiklusõnnetuse pealtnägijaid

Avariipolitseinik lisas, et kui kõik osapooled on kohal ning terved ja õnnetus piirdub ainult varalise kahjuga, siis tuleb täita vajalikud dokumendid ning esimesel võimalusel pöörduda oma kindlustusseltsi poole. "Kui ei jõuta kokkuleppele või pole selge, kes on õnnetuse põhjustaja, siis tuleks kohale kutsuda politsei. Samuti tuleks helistada hädaabinumbrile, kui liiklusõnnetuses on keegi viga saanud," rääkis Kala.