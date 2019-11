Head inimesed aitasid väikest Kadrina poissi ülikiiresti

Kadrina vald on oma abikäe ulatanud, toetades lapse ja tema ema ravile minekut 1000 euroga. Kadrina vallavanem Kairit Pihlak ütles: "Oma valla laste aitamine on kohaliku omavalitsuse ülesanne."

Krisi ema Anni Ruusmann rääkis, et operatsioon oli üleeile. "Arstide sõnul läks operatsioon hästi. Paar päeva peame ootama ja olema kohapeal, et olla kindel, et leke jäi kinni," lausus ema. Poja kohta ütles ema, et ta tunneb end hästi. "Kris on olnud vapper, ka Saksamaa arstid imestavad tema koostöövalmiduse ja vapruse üle, isegi kui ta keelt ei mõista, saab ta neist aru. Tal oli kuues operatsioon, juba teadis, mis arstid temaga teevad," kõneles Anni Ruusmann.