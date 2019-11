Tellijale

Kombinatoorikast on teada, et kahte arvu saab järjestada kahte moodi (1 + 2; 2 + 1), kolme arvu aga lausa kuuel eri viisil (1 + 2 + 3; 1 + 3 + 2; 2 + 1 + 3; 2 + 3 + 1; 3 + 1 + 2; 3 + 2 + 1). Seetõttu on raske lahendada triviaalset probleemi, kuidas järjestada kolme Balti riiki.