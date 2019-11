Nädala kaja: nädal täis raskeid sõnumeid

Teada on fakt, et Kagu-Aasias, eesotsas Hiinaga, on rõivaid mitu korda odavam õmmelda, ning Eesti ettevõtted ei suuda arusaadavalt gigantidega lahingut pidada. Eriti kurvalt on probleem tunginud riiete tootmisse, jääb üle vaid oodata, millal ka muudes tootmissektorites ettevõtted järjepanu uksi sulgema asuvad.