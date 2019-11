Riigikogu katuserahaga püstitati Aserisse mänguväljak

Tellijale

Selle summa aitasid väikesesse Aserisse tuua valla keskerakondlased. Viru-Nigula vallavolikogu liige keskerakondlane Jelena Fjodorova meenutas, et kaks aastat tagasi olid keskerakondlastest rahvaesindajad Aseris välja selgitamas kohalikke vajadusi. “Kohtumisel rääkisid kaks isa, et puudu on korralikust mänguväljakust,” lausus Fjodorova.