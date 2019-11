Rakke eakad arutlevad politseinikega turvalisuse üle

Aasta aega on Rakke päevakeskuses käinud koos eakate klubi Hõbeniit. Rakke kultuurikeskuse juhataja Rene Põllumaa ütles, et pärast Rakke raamatukogu remonti said eakad enda kasutusse ühe ruumi raamatukogust, kus kord kuus on toimunud üritused, mida ta on aidanud eest vedada. Muul ajal saavad eakad päevakeskuse toas kokku ja neil on võimalus kasutada arvutit.