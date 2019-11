Armastatud Eesti krimikirjanik Katrin Pauts kohtub Kadrinas huvilistest lugejatega

Katrin Pautsiga on võimalik kohtuda 15. novembril Kadrina valla raamatukogus.

Kadrina valla raamatukogus on reedel, 15. novembril algusega kell 18 kohtumisõhtu kirjanik Katrin Pautsiga. Tiiu Kaare Kadrina raamatukogust ütles, et Katrin Pauts on praegu üks parimaid Eesti krimikirjanikke.