EKRE ei kutsu ministrit tagasi

Helme ütlusil on minister teinud head tööd ning see häirib mugavustsooni nautinud allasutuste ametnikke, samuti on see poliitiliselt opositsiooni tekitatud torm veeklaasis, et EKRE-t ja kogu valitsust haavata. “Me ei kutsu ministrit tagasi,” rõhutas Helme sotsiaalmeedias.