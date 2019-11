Tellijale

Kolmapäeval saatis kandikogu Haljala vallavalitsuse ja -volikogu aadressil ühispöördumise, kus tehakse ettepanek muuta eelarvestrateegiat. Nimelt ei olda rahul valla otsusega (kolmapäeval oli see veel kinnitamata) osta vana postimaja ning rajada sinna perearstikeskus.

Kandikogu hinnangul võib vana maja soetamine, nüüdisajastamine ja renoveerimine minna kallimaks kui uue keskuse rajamine Haljala vallamaja kõrvale Mere tänavale. Lisaks tuuakse pöördumises välja, et vanal majal on tarvis vahetada ventilatsioonisüsteem ning viia hoone vastavusse tuleohutusnõuetega. Kandikogu hinnangul ei ole vald majale põhjalikku analüüsi teinud ja otsus on tehtud rutakalt.