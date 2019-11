Tapa valla muusikapäevi peetakse sedakorda suisa kahel novembrikuu nädalavahetusel

“Tol ajal ei osanud arvata, et sellest nii pika traditsiooniga sündmus kujuneb,” rääkis Juhan Krooni lapselaps Kairi Kroon, kes on üks ettevõtmise eestvedajatest.

“On raskemaid ja kergemaid aegu, aga kui on tulemas muusikapäevad, on sees sisemine aukartus.”

Kairi Kroon selgitas, et kuna tänavu on emakeeleaasta ja oli laulupidu, on moto just selline – “Aeg saab alguse emakeelest”. Ettevõtmine on aastatega kasvanud ning tänavu jagub kontserte kaheks nädalavahetuseks ja kokku neljaks päevaks, mil saab ühtlasi palju kuulda ka laulupeorepertuaari.