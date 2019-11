Isadepäeva eel püüdsime tabada mõne hetke kaheksa isa ja nende laste argipäevast. On niite, mis isasid ja lapsi ühendavad nii, et nad ise ei märkagi. Esimese lapse sünd ja esimene süllevõtt on isaks kasvamise ­algus, laste kasvatamine aastatepikkune hool. “Mitme lapse kasvatamine on paras juhtimisalane väljakutse,” nendib üks isadest. Ja mis võib olla toredam, kui lapse täiskasvanuks saades on isa ta parim sõber.