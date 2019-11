Kaitseliidu Viru maleva uus pealik võttis tööjärje üle

Kaitseliidu ülem kindral Ühtegi lausus, et maleva uus pealik on olnud üks tublimaid ohvitsere Kaitseliidu peastaabis. "Miks see nii on, et me anname nii häid mehi siia ääremaadele? Sellepärast, et Viru maleva ja Kirde kaitseringkonna positsioon on Eesti jaoks väga oluline," kõneles Riho Ühtegi. "Kolonelleitnant Ainsalu on visiooniga mees ja ma usun, et ta toob väga huvitavaid ja uusi väljakutseid siia malevasse ja sellesse üksusesse."