Lääne-Virumaa sotsiaaldemokraate juhib Laila Talunik

"Sotsiaaldemokraadid töötavad selle nimel, et elu oleks inimväärne kõikjal Eestis. Rakvere abilinnapeana on minu jaoks oluline, et maakonnakeskuses toimuv aitaks kaasa kogu maakonna arengule. Nii juba renoveeritav Vallimägi kui ka planeeritav Arvo Pärdi nimeline Muusikamaja peavad ergutama kogu maakonna kultuurielu," ütles Laila Talunik.

Erakonna esimees ja piirkonna eelmine juht Indrek Saar iseloomustas Laila Talunikku kui selge visiooniga juhti. "Järgmine suur väljakutse saab olema kohalike omavalitsuskogude valimisteks valmistumine ja Laila on inimene, kellele on loomulik kogukonna asjades käed külge panna. Olen veendunud, et ta on meie maakonnaorganisatsioonile innustav juht,“ lisas Saar.