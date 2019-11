Mitmel pool peavad omavalitsused lusikapidu kaks korda aastas – emadepäeva ja isadepäeva eel. Nii on see ka Vinni vallas, kus täna tervitas vallavanem Rauno Võrno sel puhul 50 uut vallakodanikku, kes on sündinud perioodil jaanuar kuni juuni 2019. aastal.