Suur galerii: venelased vallutasid Rakvere linnuse

Annes Kruberg "Preobraženski polgust" lausus, et lahingu etendamine õnnestus hästi. "Oleme siin ka varem "sõdinud", aga täna oli kuidagi eriti lahe," kinnitas ta. "Kahju ainult, et publikut oli vähevõitu."

Narva "Preobraženski polk" on üks esimesi sõjaajalooklubisid Eestis. "Käisime Venemaal Poltava lahingu etendamist vaatamas ja sealt tekkis soov ka ise midagi sellist teha," lausus Kruberg. "See oli juba päris ammu, 2003. aastal. Praegu on meil Narvas umbes 15 aktiivset liiget, lisaks liikmeid üle Eesti. Meie klubil on Põhjasõja aegsed ja punaaremee vormid ning relvastus, järgmisel aastal loodame kaasa lüüa ka Napoloeni-aegsetes lavastustes."