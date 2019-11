Sõmeru jõuväljak treeniti avatuks

Treener Hõbemägi, kes ühtlasi Lääne-Viru Omavalitsuste Liitu juhib, avaldas heameelt, et viimasel ajal kerkib sarnaseid jõulinnakuid üha enam üle maakonna ja need mitmekesistavad liikumise võimalusi. "Sellised jõulinnakud annavad inimestele ka võimaluse värskes õhus ennast aktiivselt liigutada ning lihastreeninguid teha, mis on kindlast hea vaheldus tervisekõnnile või jooksmisele," rääkis Hõbemägi.

Sõmeru jõulinnaku võimalusi hindas Hõbemägi väga heaks. "Siin saavad inimesed ennast mitmekülgselt treenida ning väga oluline, et lihastreening hõlmab tervet keha," rääkis treener. "Pluss on samuti see, et need masinad sobivad ka algajale. Saab teha nii kerge soojenduse kui ka treeningu põhiosa. Samuti sobivad need kasutamiseks näiteks peale kerget jooksu või kepikõndi, et ka tervele kehale koormust anda."