Noored arutasid Väike-Maarjas neile korda minevaid teemasid

Praats selgitas, et osaluskohvikutega kogutakse ühtlasi lähenemisnurki Eesti 2035 strateegia, uue perioodi noortevaldkonna arengukavaks ja ka haridusstrateegiaks. Osalskohviku formaat on laudkonnavestlused, mida juhivad oma ala asjatundjad.

Maris Praats märkis, et näiteks kooli-teemalises laudkonnas, kus vestlust juhtis Eesti Noorsootöö Keskusest Kerli Kängsepp, jõuti arusaamiseni, et koolis võiks õpetada muuhulgas ülikoolis hakkama saamist, kuidas maksta arveid ning ka selgitada seda, mis on pensionifond.