E-smaspäeval teevad sooduspakkumisi 165 Eesti e-kaupmeest

E-smaspäeva algatanud Eesti e-kaubanduse Liidu juht Tõnu Väät tõdeb, et e-smaspäev on täitmas oma eesmärki ning e-ostlejad usaldavad üha enam kohalikke e-poode. "Eesti Panga statistika näitab, et Eesti e-poodides tehtud ostude arv selle aasta kolmes kvartalis kasvanud 36% ehk enam kui kolmandiku, piiriüleste ostude hulk aga 20%, võrreldes eelmise aasta üheksa kuuga. Kuigi e-ostelda võib nii Eesti kui ka välismaa poodidest, on Eestist e-ostlemine sageli turvalisem, tarne on kiirem ning garantii- ja tagamistingimused on ostja jaoks soodsamad," selgitab Väät põhjuseid, miks eelistatakse aina enam kodumaiseid e-poode. "Ei maksa unustada, et kohalikust e-poest ostmine toetab ka siinset ettevõtlust," lisab ta.

2014. aastal liidu algatatud e-smaspäev on kui Eesti e-poodide Black Friday, kus Eesti kaupmehed tutvustavad oma kaubavalikut läbi sooduspakkumiste, kingituste või tasuta tarne. Sel korral on e-smaspäevaga on aktsiooniga liitunud rekordarv kauplejaid – 165 – nende seas on nii tuntud tegijaid kui ka väiksemaid e-poode ning esindatud on mitmed kategooriad sh ehituskaubad, mööbel, sisutuskaubad, rõivad, raamatud, elektroonika, tehnika. "Kevadine e-smaspäev tõi paljudele e-poodidele rekordkäibe, kokku tehti sel päeval 32 000 e-ostu! Ka sel korral teevad e-kaupmehed korralikke kuni 50-60% allahindlusi, seega on see hea võimalus varakult jõulukingitusi varuda," soovitab Väät.

Eelmiste aastate E-smaspäeva tulemused näitad, et sel päeval ostetakse peamiselt hooajalist kaupa. Nii võib eeldada, et ka sel korral on kõige populaarsemad sügis-talvised rõivad, jõulukingitusteks sobilik, nagu tehnika- ja ilutooted, raamatud, mänguasjad, ning sisustustooted. Kevadisel E-smaspäeval olid kõige menukamad tootekategooriad mööbel, rõivad, ilu- ja tervisetooted, tehnika ja elektroonika.