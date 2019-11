Ligi kolmandikul eestlastest on kahjulikud telerivaatamise harjumused.

Samsungi tellitud uuringu kohaselt on teleri kõige populaarsemaks kohaks kodus elutuba (88%), kuid magamistoas on teler 29 protsendil vastanutest. Samsungi tootekoolitaja German Baranovi sõnul tähendab see, et inimesed vaatavad telerit tavaliselt kuni magamajäämiseni, mis rikub une kvaliteeti.

"Uneuurijad on üksmeelel, et telerivaatamine tuleks lõpetada vähemalt pool tundi enne magama jäämist, et aju saaks rahuneda ning end kosutavaks uneks ette valmistada. Selleks on väga hea tegevus näiteks raamatu lugemine," rääkis Baranov.

Kõige populaarsemad tegevused telerivaatamise ajal on söömine, mida harrastab 72 protsenti vastanutest, ning samal ajal telefonis surfamine (59%). Üle poole Eesti inimestest (51%) teevad korraga süüa ja vaatavad telerit ning 47 protsenti armastab teleri vaatamise ajal koristada.

"Söömine telerivaatamise ajal ei ole iseenesest halb – kui ekraanil toimuv köidab inimest sedavõrd, et söömise tempo on aeglasem, saab kõht vähema toidukoguse peale täis. Samas võib pingeline krimifilm panna inimese just rohkem õgima ning seetõttu tuleks kindlasti jälgida, millist programmi söömise ajal vaadata," kommenteeris Baranov.

"Üllatav on see, et 25 protsenti vastas, et nad vaatavad telerit töö tegemise ajal – see ei ole küll kasulik, kuna tööviljakus langeb tähelepanu hajumisel kohe kindlasti ning mehaaniliste seadmetega töötamisel peaks olema teleri vaatamine lausa keelatud," ütles Baranov.

Uuringust selgub, et Eesti inimeste telerivaatamise harjumustesse on tugevalt juurdunud telerivaatamine kogu perega – seda harrastab 59 protsenti vastanutest. 38 protsenti inimestest eelistab vaadata telerit üksi.