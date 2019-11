Algav õpilaste polaarviktoriin viib võitjad Arktikasse

Eesti Polaarklubi sekretär Katrin Savomägi kõneles, et õpilaste polaarviktoriin toimub teist korda, kuid sel korral on see osa, tähistamaks suurt polaar- ja merendusjuubelit. "Täitub 200 aastat Antarktika avastamisest Saaremaalt pärit admiral Fabian Gottlieb von Bellingshauseni juhitud Vene ekspeditsiooni poolt," ütles ta ning lisas, et viktoriiniga soovitakse ergutada uue põlvkonna polaarteadlaste esilekerkimist.