Meelelahutus päädis vägistamissüüdistusega

Kahtlustatavat kaitsev vandeadvokaat Sven Sillar selgitas, et seadus jagab vägistamisjuhtumid kahte kategooriasse. Üks neist käsitleb kahe inimese vahelist seksuaalakti, kui see on toime pandud ühte osapoolt vägivallaga ähvardades või seda kasutades. Teise kategooria moodustavad juhtumid, kus on ära kasutatud kannatanu abitut seisundit ehk kannatanu ei saanud toimuvast aru.