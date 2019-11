Tunnustuse saanud kaitseliitlased hindavad enim seltskonda ja oma riigi kaitsmist

Liiliaristi IV klassi omanik Kristel Kitsing ütles, et see on temale suur au. "Organisatsiooni näo moodustavad selle liikmed ja mulle meeldivad need naised siin organisatsioonis, kelle jaoks riik ei ole pelgalt elamiseks, vaid nad tahavad panustada keskmisest eestlasest enam," rääkis Kitsing. "Võin uhkusega öelda, et naiskodukaitses on mind pea 15 aastat hoidnud mu kamraadid – nad on vabatahtlikena ühiskonna tervise näitajad. Nad haaravad kapist kummikud ja taskulambid ning on valmis ise vajalikele tegemistele käed külge panema. Nendega üheskoos annan uhkelt oma vabatahtliku panuse riigikaitsesse ja ühiskonna arengusse."