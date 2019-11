Juhtkiri: koolide Oscarite jagamine

Ei ole see niisama kohustuslikus korras trükitud tabel, millest huvitult möödutakse, vaid kirgede, vaidluste, häbi, pisarate, võidurõõmu ja uhkuse kokteil. See on justkui Oscarite ootus. Kõik on andnud oma parima. Rollisooritused olid pingutatud viimse usutavuseni, režissöörid olid andnud enesest viimse veretilga ... Jääb üle vaid oodata teadasaamist, kuidas läks teistel ja kes osutus valituks.

Eile ilmunud tabelit silmitsedes sai üllatusega selgeks, et eespool Rakvere koole troonivad seal Lääne-Viru koolidest Vinni-Pajusti gümnaasium (VPG, kool, mis mullusega võrreldes viis kohta kõrgemale trüginud ja 127 kooli seas 24. koha haaranud on, vähetähtis pole seegi, et VPG eesti keele eksami keskmine tulemus oli 69,6 palli, samas kui tabelis esikoha hõivanud Hugo Treffneri gümnaasiumis oli see 83,5 – see pole sugugi suur vahe. 14 palli nii raskesti hinnatava eksami sageli subjektiivsusesse kalduvas hindamissüsteemis on õige väikene vahe), Väike-Maarja gümnaasium ja Kadrina keskkool.

Mis tulemustele arvatavasti järgneb? Tabelis kukkunud koolis küllap mõttetalgud, mis loodetavasti karistusteni ei küüni. Edukais koolides arvatavasti kiidusõnad ja mine tea, ehk preemiagi õpetajaile, tänu kellele saab kõrgel kohal uhkeldada. Kiidusõnad õpilastele, kes neid eksameid sooritasid, on küll hiljaks jäänud, aga nemad on loodetavasti ammu õnnelikult ülikoolis ja maitsevad seal riigieksamite magusaid vilju.

Tänavune tabel annab teadmise, et väljaspool Rakveret asuvad koolid pakuvad head haridust.

Aga lehelugejad? Lastevanemad? Küllap äratab see tabel huvi neiski. Ikka on hea teada, et minu lapse koolis on väga tugevad aineõpetajad, või arutleda, et mina panen lapse vist sinna kooli, sest vaata ometi, see on alati kõrgel kohal. On ka loomulik soov tahta kooli tulemusi näha, kuna nendest võib sõltuda lapse tulevane toimetulek.