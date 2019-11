Tapa valla juhtidel on saanud heaks traditsiooniks kohtuda sügiseti oma rahvaga. Sellesügisene kohtumine toimus 6. novembril linna raamatukogus. Varasemad analoogsed kokkusaamised on Tapa elanikud suhteliselt külmaks jätnud, osalejaid on olnud vaid kümne ringis.