Nädalavahetusel pidutsesid kõige pisemad

Rakvere linnapea korraldas isadepäeval traditsioonilise vastuvõtu Rakvere linnavalitsuse valges saalis. “Iga lapse sünd on ime. Rõõm pere kasvamisest on aga uhkus ka linnale. Soovin, et teil oleks Rakveres hea elada,” rääkis linnapea Triin Varek ja soovis peredele imelist kooskasvamist ja palju rõõme ühisel teel.