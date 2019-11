Riigieksamid: maakoolid tegid linnakoolidele ära

Tellijale

Maakonna kuldses koolis on esmaspäev vaikne, kuid töö käib igas klassis. VPG direktori Henry Kallaste tuju on kõrgustes: riigieksamitulemuste pingereas on kool kahekümne viie parema seas. See on kõva tulemus: kuus aastat kooli juhtinud Kallaste on suutnud 107 õpilasega kooli viia linnakoolidega ühele joonele. “Kõik on õnnelikud. Kõige õnnelikum on direktor,” sõnab Kallaste.