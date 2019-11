Veel saab gripi vastu vaktsineerida

"Vaktsineerimine on lihtsaim ja odavaim võimalus ennetada ja vähendada gripiviirusesse haigestumist ja gripisurmasid. Sel sügisel on apteekides saanud kaitsesüsti juba üle 10 000 inimese, seda on rohkem kui möödunud aastal apteekides vaktsineerituid," rääkis proviisor ja EAÜ juhatuse liige Timo Danilov. "Hea meel on näha elanikkonna teadlikkuse tõusu vaktsineerimise olulisusest ja kaasa aidata elanikkonna vaktsineerituse taseme tõstmisele."