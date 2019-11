Tuludeklaratsiooni esitamise tähtaega on plaanis kuu võrra pikendada

"Sisuliselt toimivad tagastused nagu ikka, ehk kellel on kõik korras, see saab kiire tulumaksu tagastuse. Kui varasemalt oli tulumaksu tasumise tähtajaks ka 1. juuli, siis saavad inimesed nüüd aega juurde ja tasumise ning tagastamise tähtajaks jääb 1. oktoober," ütles maksu- ja tolliameti pressiesindaja Kaia-Liisa Tabri.

"Peamiseks seadusemuudatuse põhjuseks oli see, et välismaalt ei saadud oma tulude tõendeid veel märtsiks kätte, vaid need laekusid alles aprillis. Välistulu deklareerijaid on üle 20 000 inimese," sõnas Tabri.