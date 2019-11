Sajuhood saavad laupäevaks läbi

Ööl vastu neljapäeva on oodata valdavalt pilves ilma. Sajab vihma, vastu hommikut jääb sadu harvemaks. Puhub lõuna- ja kagutuul 3-8, rannikul puhanguti 13 m/s. Sooja tuleb 6-10 kraadi. Neljapäeva päeval on ilm pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Õhtul saju võimalus väheneb. Kagu- ja lõunatuul tugevneb 6-11, puhanguti 14, rannikul 18 m/s, õhtul pöördub saartest alates edelasse, läände. Sooja tuleb 8-13 kraadi.

Laupäeva öösel on oodata pilves selgimistega ilma. Kagu-Eestis ja rannikul sajab kohati vähest vihma. Puhub idakaare tuul 2-7, rannikul kuni 10 m/s. Õhutemperatuur jääb vahemikku 0 kuni +5, saarte rannikul kuni +7 kraadi. Laupäeva päeval on ilm pilves selgimistega ja olulise sajuta. Puhub kagutuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on 4-9 kraadi.