Peaminister jõudis stressirohkest ajast hoolimata Rakveresse

Enne Lääne-Virumaad külastas peaminister Harjumaal asuvat pisikest Keri saart. Rakvere sotsiaalkeskuses meenutas ta, et saarel on mälestusmärk alla tulistatud lennukile. Jüri Ratase hinnangul oli saar paslik paralleeli tõmbamiseks aja kuluga. Peaminister loetles selle aasta sündmusi, näiteks Balti keti ja Berliini müüri langemise aastapäeva. “Selle müüri taga olime ka meie,” lisas Ratas. “Kui palju on nende aastakümnetega muutunud meie elus,” märkis ta ja tänas eriti vanemaid inimesi, tänu kellele on Eesti riik olemas.