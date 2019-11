Sügisrahutus: neli sõnarändurit missioonretkel

Suurema osa elust Poolas mööda saatnud Krakówi ülikooli eesti keele õppejõud, tõlkija ja poeet Aarne Puu, kel isapoolsed juured Rakveres, on kirjutanud luulet surmast ja huntidest, aga ka päkapikust, kes kaob uttu. “See on pool minust. Teine pool on poola keeles kirjutatud,” lausus Puu, kel eesti keeles on ilmunud luulekogud “Ring on nii pikk”, “Sajandi väsimus”, “Kaksikalge”, poola- ja eestikeelsete paralleeltekstidega “Paberist maailm / Papírvilág” ning “Proszę posłuchaj /Kuula palun”.

Häniläne – võru keeli linavästrik – kõneles, et luulet kirjutab ta võru keeles. Eesti keeles paneb ta Mariina Paesaluna kirja kaastöid eesti rahva muuseumile. “Luuletajana olen lugude jutustaja, kirjutan üldinimlikel teemadel. Luuletustes vaatan endast väljapoole,” sõnas Häniläne. Luuletaja, keda on nimetatud väetite ja nõrkade kaitsjaks, pani kuulajatele südamele, et nad ei pügaks hekke liiga hoolega ega nüsiks muru igas aianurgas madalaks, vaid jätaksid elupaiku lindudele ja putukatele. “Kunagi kirjutas Ernst Enno, et kodus õitsvad valged ristikheinad. Kus nad nüüd on? Võtame ju kohe maha, kui nad õitsema hakkavad. Kus on kummeli- ja võilillemurud? Kõik on maha kraabitud,” kõneles Häniläne. Looduse kõrval hoiab kirjanik pilku peal poliitikal ja kirjutab igal aastal luuletuse, mis võtab Eesti elu kokku iroonilises võtmes. Et Häniläse luule oleks ka põhjaeestlastele mõistetav, on raamatutes sõnastik ning kaasas plaat autori loetud tekstidega.