Noorteorkester kogus festivalilt kogemusi

Peäske jutustas, et kontserdil esinesidki kõik orkestrid mitmekaupa. Enne oli iga orkester pakkunud ühe loo, mida mängiti koos selle orkestri dirigendi käe all. “Kuna meie oleme keelpilliorkester, valisime vastava loo – “I Dreamed a Dream” muusikalist “Hüljatud” –, aga Imre Rohuväli, Lasnamäe Muusikakooli Sümfoniettorkestri dirigent, kirjutas sellele juurde ka puhkpillipartii, nii et teiste koolide puhkpilliõpilased said ka kaasa mängida. Kõlas väga hästi, palju võimsamalt,” rääkis Peäske.

Kui vahepeal kippus Virumaa Noorteorkester kokku kuivama, siis asi muutus, kui muusikakool tegi orkestrimängu pilliõppuritele kohustuslikuks. “Õppekavas on koosmusitseerimine – ja orkester seda ongi. Mis muusikaharidus see on, kui pole isegi orkestris mänginud. Lisaks mängib mõni ansamblites ka,” ütles Peäske. Direktori sõnul nurises mõni laps, et tahaks proovi asemel hoopis puhata, aga pärast Jõhvis antud kontserti tunnistasid needki, et äge oli. “Niisugune asi innustab noori,” rõhutas ta. “Noortele muusikutele on esinemine ja teiste muusikute kuulamine hädavajalik.”