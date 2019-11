Koolid ootavad külalistundidesse 1000 inimest

"Koolid ootavad inimesi praktiliselt kõikidest eluvaldkondadest ja sobiva tunni leiab endale igaüks," ütles Tagasi Kooli tegevjuht Teibi Torm. "Sellel aastal oodatakse aga eriliselt palju inimesi ametitelt, kus on oluline eesti keel või kirjandus – näiteks toimetaja, ajakirjanik, luuletaja, copywriter ja nii edasi. Kõige enam külalistundide kutseid on üles pannud 7.–9. klasside õpetajad."

"Eesti õpetaja on äge, ta julgeb kaasata inimesi väljastpoolt ja see on kindlasti kaasaegse hariduse tunnus," märkis ta.