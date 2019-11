Õhutemperatuur hakkab suve meenutama

Öösel on pilves ilm ja aeg-ajalt sajab vihma. Puhub kagutuul 5–10, rannikul puhanguti 14 m/s, hommikul Liivi lahe ümbruses puhanguti kuni 18 m/s. Sooja on 6–10 kraadi.

Peipsi järvel puhub kagutuul 6–10, puhanguti 13 m/s ja laine kõrgus on 1–1,6 meetrit. Sajab vihma ja nähtavus on hea. Sooja on 6–9 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega üksikute sajuhoogudega ilm. Puhub kagutuul 7–12, puhanguti 15 m/s, läänerannikul iiliti kuni 20 m/s, pärastlõunal pöördub tuul lõunasse, edelasse ja tugevneb, puhudes lühikest aega 9–14, puhanguti 18 m/s, rannikul kuni 25 m/s, hilisõhtul tuul nõrgeneb. Sooja on 10–14 kraadi.

Peipsi järvel puhub kagutuul 6–10, puhanguti 13 m/s, pärastlõunal pöördub tuul lõunasse ja edelasse, puhudes 6–10, puhanguti 15 m/s, õhtul tuul nõrgeneb. Laine kõrgus on 0,6–1,5 meetrit. Tulekul on üksikud vihmahood ja nähtavus on hea. Sooja on 10–12 kraadi.