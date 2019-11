Kenth Lusenberg on ehe näide tahtejõulisest noorest, kes viib oma unistusi täide sporti harrastades ega kipu kuskil nurga taga pläru või pättust tegema.

Hakkajaid tüüpe, kes võtavad kätte ja panevad ennast proovile maailma tippseltskonnas spordialal, mida on enne seda võistlusolukorras proovinud vaid ühe korra, ei kohta just tihti. Kenth Lusenberg tegi just säärase tembu.