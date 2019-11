Miks tasub välismaal tööd teha

Priit Suitslepp leiab, et välismaal töötamine tuleb kasuks.

Taasiseseisvumise järel põrutasid paljud Eesti inimesed välismaale, et seal tööd rügades hulga raha kokku ajada. Kuna palgatase on võrdsustunud, nii suurt tungi välismaale enam pole ja kolitakse isegi Eestisse tagasi, kuid tegelikult on kasvõi kord välismaal töötada igaühele kasulik.