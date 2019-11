Töövarjude ja varjutatavate leidmiseks avati eraldi portaal

Junior Achievement Eesti eestvõtmisel tänavu juba 23. korda toimuv töövarjupäev on ametlikult neljapäeval, 21. novembril, kuid tegelikult toimuvad varjutamised terve järgmise nädala vältel. „Kõike ühele päevale kokku kuhjata pole lihtsalt mõistlik, sest siis peaks päev sobima ikka päris paljudele osapooltele korraga. Eelmisel aastal toimus näiteks töövarjutamisi kokku ligi 3000. korral,“ selgitas JA Eesti direktor Kersti Loor.

„Sellel aastal on aga eriline uuendus see, et koostöös „Tagasi kooli“ programmiga on nüüd avatud eraldi keskkond aadressil registreeru.tagasikooli.ee, kus on üleval nimekiri kõikidest seni välja pakutud ametikohtadest, kuhu varjuks saab minna. See tähendab, et nüüd on eriti lihtne endale n-ö broneerida aeg ja koht, kuhu varjuks minna. Samuti leiab samalt lehelt viite, mille kaudu saavad kõik ettevõtted või muud huvilised ennast varjude otsijana kirja panna,“ märkis Loor.

Hetkel on keskkonnas valikuna kirjas ligi 300 varjutatavat ametikoha, kuid neid on veel lisandumas. „Nagu tavaliselt ulatuvad ametid ja valdkonnad täiesti seinast seina ja uue keskkonna puhul on eriti hea see, et see annab parema ülevaate ja võimaluse just suurematest linnadest väljaspool olevatele noortele, sest saab ka piirkondade kaupa eelistusi valida,“ selgitas Loor lisades, et uued ettevõtted ja spetsialistid on alati väga oodatud noortele oma ametit tutvustama.