Tapa tankitunnelist pääseb juba üle

Rajatis peab lõplikult valmima järgmiseks suveks, kuid eelmisel nädalal jõuti ehitusega juba nii kaugele, et sõidukid ei pea tegema ümbersõitu ajutisel teejupil, vaid saavad tunneli ületada riigimaanteed mööda. Tee on asfalteeritud, kuid nädala alguses puudus veel teekattemärgistus. Rajatise tellija on maanteeamet koostöös kaitseuuringute keskusega, ehitab GRK Infra AS.