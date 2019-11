Kadrina vald võitleb teeäärsete okstega

Vallalehes on korduvalt kutsutud inimesi üles enda kinnistu piires teeääri korras hoidma, kuid Laasi sõnul on see jäänud hüüdjaks hääleks kõrbes. “Võib tekkida oht, et talvel ei saa osa teid lahti lükata. See on päris suur probleem, et teed kasvavad kinni. Inimene istutab väikese puu tee äärde, aga varsti on sel kahe- või kolmemeetrised oksad,” märkis abivallavanem.