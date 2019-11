Teada-tuntud Seminari pood pani uksed kinni

Tellijale

Homme saab 26 aastat Seminari poodi pidanud Kalju Läänemets kaupluse üürnikult ­võtmed kätte. Teade, et pood on suletud, ilmus sotsiaal­meediasse selle nädala alguses. Üks verstapost on sellega läbitud.

“See on halb uudis,” nentis Kalju Läänemets. Vastu talve ei saa jätta ruume kütteta, aga vanale mehele on see suur väljaminek. Kuid sellest kordi hullem on teadmine, et elutöö saab punkti.