Tellijale

Kui loen lehest, et eestlased pole kunagi nii jõukalt elanud, hakkan otsima vastuseid küsimustele, miks midagi sellest jõukusest pole minuni jõudnud, mida olen valesti teinud, mis on minu pildil valesti. Naine ütleb mulle igal hommikul, et mina olevat temaga õnnelikus abielus, aga ma ise seda ei tunne. Kõik see kerib ja närib mu sees, ja kui naine teatab, et meie poeg oli koolis jälle rahutu olnud, võtan telefoni ja sõiman õpetaja näo täis. Hiljem palun vabandust.