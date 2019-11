Tellijale

Vabatahtlikud patrullivad ka tänavu Eesti parimate lõhejõgede ääres, et röövpüüdjail elu keerulisemaks teha.

Esmalt kogunevad lõhed ja meriforellid meres kudejõgede suudmete juures, ootamaks õiget temperatuuri ja veetaset. Nad ei vali selleks mitte mõnd suvalist jõge, vaid siirduvad alati oma sünnijõe suudmesse. Nii on nad teinud tuhandeid aastaid. See on ürgne kutse, mille vastu nad ei saa.