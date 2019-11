Hambaarstid valitsusele: tehke hambaravihüvitis kättesaadavaks kõigile

EHL-i presidendi Piret Väli sõnul on viimaste andmete valguses hambaravihüvitise süsteemi ülevaatamine hädavajalik. "Tänu täiskasvanute riiklikule hambaravihüvitisele peaks olema inimestel rohkem võimalusi hambaarsti külastada, kuid värsked tervise arengu instituudi andmed 2018. aasta kohta näitavad, et täiskasvanute visiitide arv on hoopis langenud, sealjuures Tallinnas üle 14 000 visiidi võrra. Kui valdkond saab raha juurde, aga ravivisiitide arv kahaneb, siis on keeruline seda kirjeldada millegi muuna kui süsteemi sellisel kujul läbikukkumisena," rääkis Väli.