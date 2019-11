 Indrek Saar: kutsume Taimar Peterkopi oma fraktsiooni, et saada Järviku komisjoni asjus selgust

"Peaminister Jüri Ratase kommentaaridest ei ole võimalik aru saada, miks ja mis eesmärgil kutsuti kokku Järvikut uuriv komisjon. Praegu kipub vägisi jääma mulje, et selle komisjoni tegelik eesmärk on lasta õhku välja Järviku erinevatelt skandaalidelt, mis on seotud valetamise ja huvide konfliktiga. Seetõttu kutsumegi komisjoni esimehe selgust looma," rääkis Indrek Saar.